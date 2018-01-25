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| | Найденная в Швейцарии мумия оказалась предком главы МИД Британии

Найденная в Швейцарии мумия оказалась предком главы МИД Британии

Вчера, 18:28
В городе Базель (Швейцария) учеными-археологами найдено женское мумифицированное тело 1975 году. Установлено, что мумия является далеким предком нынешнего британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Найденная в Швейцарии мумия оказалась предком главы МИД Британии

 

Как определили ученые, мумия женщины, найденная в 1975 году, принадлежит Борису Джонсону, занимающему пост министра иностранных дел в Великобритании. Тело принадлежит далекой прабабушке британского политика.

Тело женщины в дорогой одежде было обнаружено случайно во время ремонтных работ в церкви города Базель. Оно было похоронено напротив алтаря.

Изучив останки швейцаркой находки, специалисты пришли к заключению, что при жизни женщина была богата, она хорошо питалась и жила приблизительно в шестнадцатом веке. Однако, на могильной плите не указано имя умершей. Исходя из того, что в мумифицированном теле были обнаружены следы ртути, которая в средние века применялась для лечения сифилиса, ученые предположили, что именно такой способ лечения и стал причиной смерти женщины.

Также сообщается, что специалисты смогли установить родственную связь между действующим главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, но о способе установления этой связи ничего не сообщается.
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