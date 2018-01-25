Жителям Урала покажут пещеры и гроты, где обитали доисторические медведи

Для жителей Свердловской области спелеологи подготовят новый туристический маршрут. Путешественники смогут исследовать пещеры уже в текущем году. В экскурсионный маршрут добавят места, где ранее находили останки доисторических медведей.

Дарья Светозарова

Уральцы смогут спуститься в пещеру, которая простирается в длину на двести метров. В маршрут включат и пещеры на днях найденные в районе реки Северная Тошемка. В данном случае речь идет о трехуровневой пещере морена. В зимнее время ее нижний уровень замерзает, и по нему появляется возможность ходить. Летом нижний ярус пещеры представляет из себя русло озера. Глубина Морены достигает 17 метров, а ее длина 212 составила метров.Руководитель клуба спелеологов в Екатеринбурге Евгений Цурихин сообщил, что за год члены клуба находят от 40 до 60 пещер. Большинство из них находятся на севере Свердловской области.