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| | Жителям Урала покажут пещеры и гроты, где обитали доисторические медведи

Жителям Урала покажут пещеры и гроты, где обитали доисторические медведи

Вчера, 17:48
Для жителей Свердловской области спелеологи подготовят новый туристический маршрут. Путешественники смогут исследовать пещеры уже в текущем году. В экскурсионный маршрут добавят места, где ранее находили останки доисторических медведей.

Жителям Урала покажут пещеры и гроты, где обитали доисторические медведи

 

Уральцы смогут спуститься в пещеру, которая простирается в длину на двести метров. В маршрут включат и пещеры на днях найденные в районе реки Северная Тошемка. В данном случае речь идет о трехуровневой пещере морена. В зимнее время ее нижний уровень замерзает, и по нему появляется возможность ходить. Летом нижний ярус пещеры представляет из себя русло озера. Глубина Морены достигает 17 метров, а ее длина 212 составила метров.

Руководитель клуба спелеологов в Екатеринбурге Евгений Цурихин сообщил, что за год члены клуба находят от 40 до 60 пещер. Большинство из них находятся на севере Свердловской области.
Дарья Светозарова
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