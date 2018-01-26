На сухих экзопланетах переселенцы не сварятся заживо

Поселенцы смогут жить на сухих экзопланетах, не боясь сгореть заживо. Об этом сообщили японские астрономы.

Никита Готский

Сухие тела, не покрытые морями, в отличие от Земли, более устойчивые к жаре и не губят жизнь влажным парниковым эффектом на собственной поверхности. Ученые из Японии выясняли, какая планета более всего подвергается угрозе лишения жидкости с помощью парникового влажного эффекта.Астрономы стали определять, насколько большая светимость звезды нужна, дабы у ее планеты произошел смертоносный парниковый эффект. Для образца были приняты два варианта моделей-планет земных габаритов. Итог показал, что одна планета станет жертвой парникового эффекта во время светимости в 180% от светимости Солнца на земной орбите.Для другого объекта эффект стартовал ранее. При светимости в 130% экзопланета начала терять воду, а условия жизни на ней не являлись приемлемыми. Планета стала фактически «мокрой» баней.Астрономы отметили, что Земля находится намного дальше от климатической катастрофы. Через даже и миллиард лет светимость светила не поднимется и на 30%, поэтому гибель всему живому ей не угрожает.