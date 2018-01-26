Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | На сухих экзопланетах переселенцы не сварятся заживо

На сухих экзопланетах переселенцы не сварятся заживо

Сегодня, 03:30
Поселенцы смогут жить на сухих экзопланетах, не боясь сгореть заживо. Об этом сообщили японские астрономы.

На сухих экзопланетах переселенцы не сварятся заживо

 

Сухие тела, не покрытые морями, в отличие от Земли, более устойчивые к жаре и не губят жизнь влажным парниковым эффектом на собственной поверхности. Ученые из Японии выясняли, какая планета более всего подвергается угрозе лишения жидкости с помощью парникового влажного эффекта.

Астрономы стали определять, насколько большая светимость звезды нужна, дабы у ее планеты произошел смертоносный парниковый эффект. Для образца были приняты два варианта моделей-планет земных габаритов. Итог показал, что одна планета станет жертвой парникового эффекта во время светимости в 180% от светимости Солнца на земной орбите.

Для другого объекта эффект стартовал ранее. При светимости в 130% экзопланета начала терять воду, а условия жизни на ней не являлись приемлемыми. Планета стала фактически «мокрой» баней.

Астрономы отметили, что Земля находится намного дальше от климатической катастрофы. Через даже и миллиард лет светимость светила не поднимется и на 30%, поэтому гибель всему живому ей не угрожает.
Никита Готский
Новости по теме
Астрономы измерили продолжительность года на планете K2-3d
Астрономы измерили продолжительность года на планете K2-3d

Японские астрономы с точностью до 18 секунд измерили продолжительность года на планете K2-3d, которая находится на расстоянии в 137 млн. световых лет от Земли.

Астрономы: найдена пригодная для жизни планета
Астрономы: найдена пригодная для жизни планета

Астрономы из международной организации в ходе исследований дальнего космического пространства заявили, что найдена пригодная для жизни планета, однако она

Водоемы появились на Марсе в результате парникового эффекта
Водоемы появились на Марсе в результате парникового эффекта

Американские ученые считают, что около трех миллиардов лет тому назад на поверхности Красной планеты, в результате парникового эффекта, появилась вода в жидкой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости