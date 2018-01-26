Эксперты: Чёрную планету «съест» звезда

Специалисты заявили о том, что Чёрная планета, именуемая WASP-12b, вскоре будет полностью поглощена небесным светилом, вокруг которого она в данный момент вращается.

Александр Вест

Учёные рассказали о том, что по сравнению с другими планетами, находящимися за пределами Солнечной системы, горячие юпитеры гораздо легче обнаружить благодаря их колоссальным размерам и близкой расположенности к звёздам, вокруг которых они вращаются вплоть до своей полной гибели. Одной из таких планет является WASP-12b, также известная как Черная планета. Расстояние между материнской звездой и данной Черной планетой, по словам учёных, составляет всего 0.03 астрономических единицы, что является ничтожно малым значением по сравнению с её размерами.Данный горячий юпитер привлекает внимание учёных умов в связи с тем, что звезда постепенно поглощает её, захватывая газ, который исходит из её атмосферы. По подсчётам учёных, вскоре звезда должна полностью поглотить данное небесное тело.