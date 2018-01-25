Ученые: Секс в носках гарантирует множественный оргазм для женщин

Голландские сексологи в ходе уникального исследования выяснили, как женщинам простым путем можно достичь множественный оргазм во время одного полового акта. По словам ученых, все дело в носках на ногах.

Светлана Славянская

Ученые из Голландии сообщили, что в своем эксперименте поделил женщин на две группы. Одни представительницы прекрасного пола должны были вступить в половой контакт босиком, а другие с носками на ногах. В результате оказалось, что 80% женщин с носками получили множественный оргазм, когда в первой группе не все женщины смогли получить даже один оргазм.Руководитель исследования Герт Холстедж объясняет, что носки заставляют женщин чувствовать себя в безопасности. «Приятная окружающая среда, которая включает в себя температуру в помещении, является важной частью обеспечения безопасности и комфорта для женщины», - заявил ученый.