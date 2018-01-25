Учёные используют влажность воздуха для заправки автономного робота

Южнокорейские учёные создали автономное роботизированное устройство, способное передвигаться, используя в качестве «топлива» влажность окружающего воздуха. Созданный образец способен изгибаться, а также передвигаться назад и вперёд.

Специалисты, представляющие Сеульский университет, разработали довольно простую конструкцию мини-робота, которая заключается в специальных «ногах», прикреплённых к основной части, выполненной из полоски-актуатора. Все компоненты созданного робота эксперты сделали из полиэтиленоксидных волокон, а также из полимиида. Созданная конструкция сужается при снижении влажности воздуха, а при её повышении – компоненты созданного бота расширяются, что позволяет механизму приводиться в движение.

Александр Вест

Эксперты из Южной Кореи полагают, что в будущем их изобретение может послужить в множественных разработках в области медицины, или военной инженерии за счёт уникальности механизма, заставляющего робота двигаться без какого-либо стороннего воздействия, кроме окружающей среды.