Исследователи обнаружили в океане необычный тип вируса

Вирусологи из США обнаружили в океане новый тип вируса. Он долго не попадал в поле зрения ученых из-за своих удивительных свойств. Предполагается, что он может иметь тотальное распространение.

Дарья Светозарова

Вирусами называют организмы, жизнедеятельность которых начинается при условии попадания в внутрь живых клеток других организмов. В противном случае вирусы остаются в состоянии покоя и до контакта с объектом не несут никакой угрозы. На данный момент описаны множество вирусов, поражающих растения, животных, археи. Несколько обособлены вирусы, чьими жертвами становятся бактерии. Такие организмы называют бактериофагами. Они регулируют численность бактерий, их способность мутировать и эволюционировать. Бактериофаги – древнейший тип вируса, и на сегодняшний день он является самым многочисленным. Количество единиц по самым скромным подсчетам достигает совокупного количества всех бактерий на планете.В большинстве своем бактериофаги состоят из двух частей – головки (носителя генетического материала) и хвоста (инструмента для заражения). В водах Массачусетса вирусологи обнаружили новый «безхвостый» вид. Он долго ускользал от ученых благодаря своему строению. У него имеется одна голова и геном состоит всего из 10 000 нуклеотидов. Другие вирусы передают в пять раз больше генного материала. При этом поражающие способности Autolykiviridae (назван в честь знаменитого мифического вора Автолика) в четыре раза больше. Отмечается, что обитать вирус Автолика может не только в океане, но и на суше.