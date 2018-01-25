Учёные создали робота, способного ходить и плавать, величиной 3 мм

Группа немецких учёных разработала современный прототип автономного робота величиной всего три миллиметра, который способен не только ходить и кататься, но и плавать. Все движения мини-робот осуществляет с использованием магнитных полей.

Немецкие специалисты заметили, что в устройство столь мизерных размеров практически невозможно поместить рабочие моторы, которые ответственны за движение большинства роботов, поэтому им пришлось пересмотреть механику действия своего минибота, снабдив его свойством реагировать на внешние магнитные поля.

Александр Вест

На известном видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором немецкие специалисты продемонстрировали результат своих трудов, показав, на что способен их робот. Многие пользователи были поражены, что устройство столь малых размеров способно не только самостоятельно передвигаться, но и преодолевать препятствия в виде отвесного обрыва, ширина которого почти соответствует длине тела минибота. Специалисты из Германии заметили, что их устройство вскоре можно будет использовать в медицине.