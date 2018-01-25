Учёные создали робота, способного ходить и плавать, величиной 3 мм

На известном видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором немецкие специалисты продемонстрировали результат своих трудов, показав, на что способен их робот. Многие пользователи были поражены, что устройство столь малых размеров способно не только самостоятельно передвигаться, но и преодолевать препятствия в виде отвесного обрыва, ширина которого почти соответствует длине тела минибота. Специалисты из Германии заметили, что их устройство вскоре можно будет использовать в медицине.
Учёные создали робота, способного ходить и плавать, величиной 3 ммСегодня, 13:23
Маленький робот сможет ходить, кататься, летать и плавать помощью сменных складных экзоскелетов. Его конструкция сравнима с оригами.
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