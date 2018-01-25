В Сети появились кадры атласа Земли 1587 года

В Интернете появились кадры старинного атласа планеты. Он уникален также тем, что создан в 1587 году.

Никита Готский

Как утверждают ученые-историки, 430 лет назад в Милане создали атлас, ныне считающийся самым точным среди карт той эпохи. Не так давно эксклюзивный документ расшифровали и опубликовали в Интернете.Американский ученый Дэвид Рамси уже в течение продолжительного времени коллекционирует древние карты. Около 20 лет назад он принялся оцифровывать находки. Всего в коллекции эксперта больше 150 тысяч редких карт, датируемых XVI-XXI веков, среди которых имеются морские, рукописные, карманные и другие. Немного ранее в Сети появился портал, куда можно выкладывать карты в высоком разрешении.Древнейшие раритеты созданы в 1550 году. Недавно на сайте появилась карта 1587 года, ее автором является Урбано Монти. Атлас из 60 страниц подробно описывает земли, известные европейцам в XVI столетии.