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| | В Сети появились кадры атласа Земли 1587 года

В Сети появились кадры атласа Земли 1587 года

Сегодня, 13:01
В Интернете появились кадры старинного атласа планеты. Он уникален также тем, что создан в 1587 году.

В Сети появились кадры атласа Земли 1587 года

 

Как утверждают ученые-историки, 430 лет назад в Милане создали атлас, ныне считающийся самым точным среди карт той эпохи. Не так давно эксклюзивный документ расшифровали и опубликовали в Интернете.

Американский ученый Дэвид Рамси уже в течение продолжительного времени коллекционирует древние карты. Около 20 лет назад он принялся оцифровывать находки. Всего в коллекции эксперта больше 150 тысяч редких карт, датируемых XVI-XXI веков, среди которых имеются морские, рукописные, карманные и другие. Немного ранее в Сети появился портал, куда можно выкладывать карты в высоком разрешении.

Древнейшие раритеты созданы в 1550 году. Недавно на сайте появилась карта 1587 года, ее автором является Урбано Монти. Атлас из 60 страниц подробно описывает земли, известные европейцам в XVI столетии.
Никита Готский
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