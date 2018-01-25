В Свердловской области спелеологи обнаружили семь новых пещер

На севере Свердловской области возле реки Северная Тошемка уральские спелеологи обнаружили семь новых пещер. Одна из них простирается более чем на двести метров. О находке журналистам рассказал научный руководитель клуба спелеологов Екатеринбурга Евгений Цурихин.

Дарья Светозарова

Он поведал, что в январской экспедиции по поиску и разведке новых пещер приняли участие 15 человек. Старания исследователей увенчались успехом. Семь найденных пещер участники экспедиции тщательно изучили, провели топографическую съемку возле этих пещер. Особое внимание спелеологи обратили на пещеру Морену с тремя арочными проходами. В длину это образование достигает 212 метров. Нижний уровень пещеры или «пол» - это замерзшие озера. В зимнее время по ним спокойно можно ходить.Цурихин подчеркивает, что пещеры можно легко пройти и в скором времени они будут доступны для туристов. Во избежание несчастных случаев спелеолог советует путешественникам придерживаться элементарных правил поведения в пещерах. Кроме того, туристы должны будут позаботиться о том, чтобы не нанести вред объектам.