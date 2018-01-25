Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ученый нашли способ сделать алкоголь безопаснее

Ученый нашли способ сделать алкоголь безопаснее

Сегодня, 12:44
Американские ученые определили, что при подавлении микроРНК с помощью медикаментов у людей, страдающих алкогольной зависимостью, прекращается процесс разрушения сосудов.

Ученый нашли способ сделать алкоголь безопаснее

 

Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго нашли метод, как сделать алкоголь безопаснее. Для этого эксперты провели анализ крови и биопсии тканей 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Респондентов разделили на две группы. Участники первой выпивали по несколько стаканов алкоголя в течение двух любых часов за месяц. Людям из второй группы позволялось выпить не более одной порции спиртного. Ученые определили, что у участников, часто употребляющих алкоголь, повысился уровень микроРНК MiR-21, отвечающей за блокирование ряда генов, которые защищают организм от рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

При помощи медикаментов ученым удалось подавить соединение, в результате чего работа сосудов у людей с алкогольной зависимостью восстановилась.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые открыли новый метод борьбы с алкогольной зависимостью
Ученые открыли новый метод борьбы с алкогольной зависимостью

Американские ученые очень обеспокоены наличием зависимости от алкоголя у многих граждан. Они начали проводить исследования для того, чтобы найти способ

Ученые научились находить алкоголь в тканях мозга человека
Ученые научились находить алкоголь в тканях мозга человека

Американские учёные из Техасского университета нашли в тканях мозга следы алкоголя. Исследователи проанализировали 30 образцов головного мозга.

Ученые нашли способ бороться с алкогольной зависимостью у крыс
Ученые нашли способ бороться с алкогольной зависимостью у крыс

Специалисты Исследовательского центра Скрюппса разработали методику борьбы с алкогольной зависимостью у крыс. Результаты исследования специалистов опубликовали

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости