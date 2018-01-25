Ученый нашли способ сделать алкоголь безопаснее

Американские ученые определили, что при подавлении микроРНК с помощью медикаментов у людей, страдающих алкогольной зависимостью, прекращается процесс разрушения сосудов.

Виктория Озерова

Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго нашли метод, как сделать алкоголь безопаснее. Для этого эксперты провели анализ крови и биопсии тканей 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Респондентов разделили на две группы. Участники первой выпивали по несколько стаканов алкоголя в течение двух любых часов за месяц. Людям из второй группы позволялось выпить не более одной порции спиртного. Ученые определили, что у участников, часто употребляющих алкоголь, повысился уровень микроРНК MiR-21, отвечающей за блокирование ряда генов, которые защищают организм от рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.При помощи медикаментов ученым удалось подавить соединение, в результате чего работа сосудов у людей с алкогольной зависимостью восстановилась.