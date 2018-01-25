Уфологи обнаружили подводную базу пришельцев

Лишь недавно в Сети были обнародованы факты об инциденте, случившемся у берегов Кубы, которые до этого подлежали строгой секретности. Данное происшествие состоялось в 80 годах, когда разведчики НАТО обнаружили странный объект, находившийся под водой. Специалисты не могли понять, как подводный объект мог попасть в территориальные воды Кубы, миновав все радары и датчики слежения. Решив, что обнаруженное подводное судно является актом советской агрессии, по субмарине открыли огонь, забросав её глубоководными бомбами.
Уфологи обнаружили подводную базу пришельцевСегодня, 12:29
На картах Google Планета Земля в Антарктиде специалисты обнаружили неизвестный объект. По полученным сообщениям, длинна сооружения составляет около 450 метров.
«Подводный Стоунхендж» - именно такое меткое название выдумали водолазы, которые обнаружили в водах Средиземного моря гигантский монолит. Камень действительно
Подводное пространство в подведомственной Финляндии зоне посетил неизвестный объект, который предположительно является подлодкой. В настоящее время минобороны