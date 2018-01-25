Уфологи обнаружили подводную базу пришельцев

Правительства многих государств приложили значительные усилия для засекречивания инцидента, случившегося у территориальных вод Кубы, где разведчики обнаружили неизвестный подводный объект, который, как оказалось, на являлся советской субмариной.

После того, как была проведена масштабная бомбардировка цели, военные были поражены, что подводный объект невиданной формы и структуры поднялся над поверхностью воды полностью невредимый, и направился в открытое море.

Александр Вест

Лишь недавно в Сети были обнародованы факты об инциденте, случившемся у берегов Кубы, которые до этого подлежали строгой секретности. Данное происшествие состоялось в 80 годах, когда разведчики НАТО обнаружили странный объект, находившийся под водой. Специалисты не могли понять, как подводный объект мог попасть в территориальные воды Кубы, миновав все радары и датчики слежения. Решив, что обнаруженное подводное судно является актом советской агрессии, по субмарине открыли огонь, забросав её глубоководными бомбами.