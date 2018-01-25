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| | Россия отправит лунную миссию спустя 40 лет перерыва

Россия отправит лунную миссию спустя 40 лет перерыва

Сегодня, 12:25
Россия отправит свою первую лунную миссию в 2019 году. Это произойдет впервые за 40 прошедших лет.
 

Россия отправит лунную миссию спустя 40 лет перерыва

 

Как сообщается, запуск аппарата «Луга-25» состоится в следующем году. Создание устройства проводится в рамках ОКР «Луна-25». Главной целью миссии является изучение химического состав реголита полярных районов Луны, в том числе, определение в нем летучих сувеществ космического происхождения, включая и водяной лед. Специальные приборы на борту аппарата исследуют процессы, происходящие в плазменно-пылевой экзосфере спутника Земли.

«Луна-25» ранее имела название «Луна-Глоб», она является первой российской миссией после 40-летнего перерыва в изучении луны. Ученые работали над заданием с 2005 года, миссия считается стартовым этапом лунной программы до 2025 года. Первоначально планируется отправить на Луну спускаемый корабль, спустя год орбитальный аппарат. Ранее Роскосмос утвердил конструкторский макет «Луна-25».

Никита Готский
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