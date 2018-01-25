Трёхмерную цветную голограмму создали с помощью оптической ловушки

Группа учёных из США, представляющих Университет Бригама Янга, поделились своими успехами в создании полноценной трёхмерной голограммы. В именитом издании Guardian была опубликована статья, в которой учёные рассказали о том, что их метод создания объёмных изображений отличается от других тем, что созданные трёхмерные объекты можно лицезреть с любой стороны, так как источник света не перекрывается обозревателями. Учёные заметили, что их метод в целом напоминает технологию трёхмерной печати, когда в воздухе каждая захваченная частица освещается лазером нужного цвета, а в целом изображении обрабатывается каждая отдельная точка, создающая образ.
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