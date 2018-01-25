Будущие экипажи МКС на "отлично" сдали предполетный экзамен

Российских членов экипажа новой экспедиции, планируемой на МКС, которая на станцию отправится уже 15 марта, медкомиссия признала годными к полету. Речь идет об астронавтах Алексее Овчинине и Олеге Артемьеве. Соответствующее заявление было размещено в четверг пресс-службой Роскосмоса.

«В Центре по подготовке космонавтов состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая провела анализ данных медицинских обследований космонавтов основного, а также дублирующего экипажей 55 и 56-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки. Согласно имеющимся результатам заседания комиссии, находящиеся в списках Роскосмоса астронавтам Олега Артемьева и Алексея Овчинина следует признать годными к космическому полету по состоянию его здоровья», - говорится на официальном сайте государственной корпорации.

Артемьев входит в ключевой экипаж новой экспедиции. Овчинин же является дублирующей частью. Помимо этого, с российскими космонавтами также должны отправиться в составе основного экипажа астронавты NASA Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд, а также дублер Тайлер Хейг. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-08» с экипажем новой экспедиции на МКС планируется на 15 марта с космодрома Байконур.

Николай Офицеров