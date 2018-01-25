Ученые: Минет становится причиной рака

В России ученые провели опрос среди населения о вирусе папилломы. Оказывается об этом вирусе мало кто знает, но именно этот вирус становится причиной возникновения раковых опухолей в полости рта. Таким образом, можно предположить, что любая разновидность орального секса, в том числе популярный среди молодых пар минет, способна привести к развитию онкологии.

Пелагея Лебединская

Вирус папилломы передается только половым путем через половые органы человека. Эксперты доказали, что он может функционировать в любом месте где находился зараженный половой орган - половые органы партнера, полость рта или прямая кишка. Вирус папилломы может привести к раковой опухоли, поэтому ученные считают своим долгом предупредить общественность о такой опасности.Отметим, что вирус папилломы приводит только к раковым опухолям, к счастью, человеческий иммунитет может самостоятельно побороть этот вирус. Медики все же рекомендуют всем людям, которые ведут активный половой образ жизни, чаще посещать медицинские учреждения для обследования.