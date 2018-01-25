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| | Ученые: Хищные кошки быстрее своих жертв

Ученые: Хищные кошки быстрее своих жертв

Сегодня, 12:07
Ученые-зоологи из Бостона выяснили, что хищники, такие например, как ягуары и львы, намного быстрее чем их жертвы, на которых они охотятся.

Ученые: Хищные кошки быстрее своих жертв

 

В Великобритании зоологи предположили, что у хищных диких кошек намного сильнее развиты мышцы чем у их жертв, на которые они охотятся. Ведь хищникам во время охоты приходится не только догонять свою жертву, но и маневрировать на огромной скорости. Для изучения скорости развитой во время погони ученые прицепили на гепардов ошейники. С помощи ошейников экспертам удалось установить, на какой скорости животные ускоряют и замедляют свой бег, в каком темпе поворачивают и какую быстроту развивают во время погони. Таким образом утвердили, что зебры и антилопы не столь спортивные, как гепарды и львы. Для зебр и антилоп предпочтительный более медленный бег, но во время погони они могут маневрировать при поворотах намного лучше чем кошки, что и позволяет уйти от преследования.

Отметим, что ранее ученые опровергли гипотезу, что у зебр на коже полоски помогают замаскироваться от хищников. Оказалось, что львы и гиены очень хорошо различают полоски на небольшом расстоянии.
Пелагея Лебединская
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