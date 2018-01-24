В Санкт-Петербурге сделали робота для массажа сердца

В России создали робота для массажа сердца. Разработкой занимались ученые из Санкт-Петербурга.

Никита Готский

Созданный в северной столице России робототехнический комплекс компрессии груди и конечностей способен делать непрямой массаж сердца. Новинка проделает данную операцию в течение 45 минут без каких-либо остановок. Пример: человек способен массажировать не больше 3 минут. Кардиоробот увеличивает возможность выжить тем людям, у которых возникла остановка сердца.Ранее сообщалось, что первый робот-медик сдал принимать пациентов. Искусственный интеллект успешно выполнил экзамены, перевыполнив норму по баллам. Робот несет ответственность за сотрудничество между докторами и пациентами, также он оказывает помощь экспертам. Устройство, помимо этого, анализирует данные обследования людей и ставит предварительный диагноз.