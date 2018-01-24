Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В Санкт-Петербурге сделали робота для массажа сердца

В Санкт-Петербурге сделали робота для массажа сердца

Вчера, 22:51
В России создали робота для массажа сердца. Разработкой занимались ученые из Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге сделали робота для массажа сердца

 

Созданный в северной столице России робототехнический комплекс компрессии груди и конечностей способен делать непрямой массаж сердца. Новинка проделает данную операцию в течение 45 минут без каких-либо остановок. Пример: человек способен массажировать не больше 3 минут. Кардиоробот увеличивает возможность выжить тем людям, у которых возникла остановка сердца.

Ранее сообщалось, что первый робот-медик сдал принимать пациентов. Искусственный интеллект успешно выполнил экзамены, перевыполнив норму по баллам. Робот несет ответственность за сотрудничество между докторами и пациентами, также он оказывает помощь экспертам. Устройство, помимо этого, анализирует данные обследования людей и ставит предварительный диагноз.
Никита Готский
Новости по теме
В России создали робота, способного делать хирургические операции
В России создали робота, способного делать хирургические операции

В России создали робота, способного делать хирургические операции. Разработкой удивительного манипулятора занимались специалисты из Центральной больницы

В Санкт-Петербурге студенты создали подводного робота
В Санкт-Петербурге студенты создали подводного робота

В Санкт-Петербурге студенты СПбГМТУ создали автономный подводный аппарат. Робот предназначается для обследования морского дна. 
Малыша с пороком сердца перевезли из Крыма в Санкт-Петербург

Малыша с пороком сердца перевезли из Крыма в Санкт-Петербург

Как сообщили в Минздраве АР Крыма, родившегося 30 августа малыша с пороком сердца перевезли спецбортом МЧС в клинику Санкт-Петербурга.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости