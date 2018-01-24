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| | Открытие ученых из России позволит бороться с хроническими нарушениями сознания

Открытие ученых из России позволит бороться с хроническими нарушениями сознания

Вчера, 22:15
Медики создали диагностику для людей с хроническими нарушениями сознания. Проектом занимались научные сотрудники Уральского федерального университета.

Открытие ученых из России позволит бороться с хроническими нарушениями сознания

 

В эксперименте принимали участие 63 добровольца, предварительно не жалующихся на здоровье. Они слушали последовательность звуков, но никаких заданий они не обязывались выполнять. Звуки отличались по тональности и сочетались с инициалами респондента или с чужим именем. Эксперты предположили, что личное имя у людей станет вызывать позитивную реакцию. В период проведения опыта ученые записывали вызванные потенциалы мозга. В результате они выяснили, что когда имя в сочетании со звуком демонстрировалось несколько раз, у респондента возникал условный рефлекс, а реакция в мозге проявлялась только в момент предъявления звука.

Российские ученые говорят, что изучение процессов формирования условных рефлексов на пациентах с нарушениями сознания довольно ограничены. Если у человека после этого опыта найдутся подобные симптомы, значит имеются доказательства готовности мозга получать новые данные или осуществлять когнитивную деятельностью. Для самих медиков это огромный плюс, так как новый подход поможет выявить болезнь на ранних стадиях.
Никита Готский
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