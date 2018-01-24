Ученые из Китая впервые клонировали мартышек по методу овечки Долли

Ученые из Китая, специализирующиеся на молекулярной биологии, впервые смогли клонировать и вырастить пару полноценных мартышек-клонов одной из особей. Биологами была использована техника, аналогичная клонированию «овечки Долли».

Китайские молекулярные биологи сообщают об успешном клонировании одной из особей обезьян по методу «овечки Долли». Успех эксперимента открывает множество путей для выращивания абсолютно идентичных по набору генов приматов, на которых можно изучать болезни и методы борьбы с ними.Возможности современной генетики способны создать «чистую» линию любого вида подопытных животных, а также «воскрешать» представителей умершего вида. Благодаря исследованиям последних лет риск преждевременного старения клонов удалось снизить на 70-80%.Тем не менее, продолжительное время клонирование любой обезьяны по методу «овечки Долли» не приносило положительных результатов. Однако, перенос ядра из клетки донора в пустую клетку, а также защита белковой оболочки яйцеклетки, помогли избавиться от этой проблемы.