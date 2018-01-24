Ученый из Калмыкии сможет запатентовать уникальную технологию

Молодая девушка-ученый Зинаида Горяшкиева, являющаяся сотрудницей центра образования на базе государственного университета Калмыкии, сможет запатентовать уникальную технологию. Разработку ученой можно будет использовать в фармакологии и нефтяной промышленности.

Молодой специалист Зинаида Горяшкиева, окончившая два университета и являющаяся сотрудником центра образования на базе государственного университета Калмыкии, стала победительницей конкурса «Умник» от Фонда содействия инновациям. Проект, который предоставила ученая на конкурс, состоял из принципа извлечения из пластовых вод месторождений нефти брома и йода.

Если подобную технологию удастся разработать, то у нее есть перспектива применения в сфере фармацевтики и нефтяной промышленности. Однако, первым этапом должно быть приобретение патента на свою разработку.Горяшкиева сообщила, что задуманный ею проект должен продлиться два года. В течение этого времени будет разрабатываться наиболее оптимальный метод извлечения необходимых микроэлементов из толщи пластовых вод.