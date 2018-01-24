Учёные нашли в Швеции водоем с круговым движением

Ученые информируют,что в Швеции в заливе Копфорсен образовалась воронка, в которой вода двигается по кругу.

Пелагея Лебединская

Эту воронку обнаружил экскурсовод Лав Рюнбек, который вместе со своими туристами ехали на скутерах мимо залива Корпфорсен. Рюнбек уже неоднократно проезжает мимо залива, но такое явление видит в первый раз. Туристы очень удивились такой природной аномалии, воронка в водоеме была огромного размера с идеально ровным контуром круга, в котором поток воды был лишь в одну сторону. Очевидцы в недоумении, как такое может произойти. Эксперты прокомментировали, что такая круговая воронка может произойти из-за препятствия основному потоку воды другим течением.Отметим, что в данный момент это природное явление изучается швейцарскими учеными.