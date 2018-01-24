Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные нашли в Швеции водоем с круговым движением

Учёные нашли в Швеции водоем с круговым движением

Вчера, 20:04
Ученые информируют,что в Швеции в заливе Копфорсен образовалась воронка, в которой вода двигается по кругу.

Учёные нашли в Швеции водоем с круговым движением

 

Эту воронку обнаружил экскурсовод Лав Рюнбек, который вместе со своими туристами ехали на скутерах мимо залива Корпфорсен. Рюнбек уже неоднократно проезжает мимо залива, но такое явление видит в первый раз. Туристы очень удивились такой природной аномалии, воронка в водоеме была огромного размера с идеально ровным контуром круга, в котором поток воды был лишь в одну сторону. Очевидцы в недоумении, как такое может произойти. Эксперты прокомментировали, что такая круговая воронка может произойти из-за препятствия основному потоку воды другим течением.

Отметим, что в данный момент это природное явление изучается швейцарскими учеными.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В небе над Хельсинки образовалась инопланетная воронка
В небе над Хельсинки образовалась инопланетная воронка

Сегодня утром в небе над Хельсинки образовалась воронка, напоминающая силуэт инопланетной летающей тарелки.

Ученые в Амазонии нашли уникальную кипящую реку
Ученые в Амазонии нашли уникальную кипящую реку

Американские ученые в самом сердце перуанской Амазонии нашли уникальное природное явление. Кипящая река, воды которой нагреваются до 93 градусов выше нуля,

Воронка на пляже в Австралии «проглотила» машину и фургон, эвакуированы 140 человек
Воронка на пляже в Австралии «проглотила» машину и фургон, эвакуированы 140 человек

В Австралии на пляже образовалась огромная воронка, которая «засосала» фургон и автомобиль. Об этом сообщили западные новостные издания. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости