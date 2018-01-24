Учёные нашли в Швеции водоем с круговым движением

Эту воронку обнаружил экскурсовод Лав Рюнбек, который вместе со своими туристами ехали на скутерах мимо залива Корпфорсен. Рюнбек уже неоднократно проезжает мимо залива, но такое явление видит в первый раз. Туристы очень удивились такой природной аномалии, воронка в водоеме была огромного размера с идеально ровным контуром круга, в котором поток воды был лишь в одну сторону. Очевидцы в недоумении, как такое может произойти. Эксперты прокомментировали, что такая круговая воронка может произойти из-за препятствия основному потоку воды другим течением.
Отметим, что в данный момент это природное явление изучается швейцарскими учеными.