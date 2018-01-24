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| | Ученые назвали самую маленькую муху в честь Шварценеггера

Ученые назвали самую маленькую муху в честь Шварценеггера

Вчера, 19:00
Энтомологи из США открыли новый вид мух. Насекомому величиной всего в четыре сотни микрометров дали имя американского актера и политика Арнольда Шварценеггера.

Ученые назвали самую маленькую муху в честь Шварценеггера

 

Сотрудник Музея естественней истории Лос-Анджелеса Брайан Браун принял такое решение, когда увидел фактурные конечности насекомого. Ученые не скрывает, что восхищается актером и видит в нем пример того, как можно красиво и пропорционально накачать свое тело без химических ухищрений.

Тезки «железного» Арни обитают в тропиках и субтропиках. Относится данная муха к виду мушек-горбаток. Взрослые насекомые обычно питаются соком растений, а их личинки употребляют в пищу более разнообразные продукты, в том числе и животного происхождения. Выяснилось, что эти личинки могут даже гипнотизировать свою жертву. К примеру, они способны выманить пчелу или муравья и употребить их в пищу тогда, когда сородичи жертвы не смогут ей помочь.
Дарья Светозарова
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