Ученые назвали самую маленькую муху в честь Шварценеггера

Энтомологи из США открыли новый вид мух. Насекомому величиной всего в четыре сотни микрометров дали имя американского актера и политика Арнольда Шварценеггера.

Дарья Светозарова

Сотрудник Музея естественней истории Лос-Анджелеса Брайан Браун принял такое решение, когда увидел фактурные конечности насекомого. Ученые не скрывает, что восхищается актером и видит в нем пример того, как можно красиво и пропорционально накачать свое тело без химических ухищрений.Тезки «железного» Арни обитают в тропиках и субтропиках. Относится данная муха к виду мушек-горбаток. Взрослые насекомые обычно питаются соком растений, а их личинки употребляют в пищу более разнообразные продукты, в том числе и животного происхождения. Выяснилось, что эти личинки могут даже гипнотизировать свою жертву. К примеру, они способны выманить пчелу или муравья и употребить их в пищу тогда, когда сородичи жертвы не смогут ей помочь.