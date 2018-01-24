Ученые выяснили, сколько в действительности пальцев у лошадей

Ученые заново пересчитали количество пальцев у лошадей. Исследователи выяснили, что на передних конечностях у современных непарнокопытных имеются все пять пальцев, однако четыре из них являются рудиментами. К такому выводу биологи пришли после сравнения конечностей нынешних лошадей и их доисторических предков.

Дарья Светозарова

«Невидимые» пальцы скрыты у животного по бокам от копыт. На их присутствие указывают небольшие косточки под кожей. В доказательство своей теории исследователи изучили окаменелые останки лошадиного предка мезогиппуса. Он жил на Земле еще 35 миллионов лет. Они обнаружили отдельные несросшиеся образования и бугорки на конечностях современных коней и их предка.Такое же образование обнаружили еще у одной доисторической особи – диногиппуса. Она существовала пять миллионов лет назад. В отличие от мезогиппуса, у этих предков бугорки практически срослись, а линия шва на кости указывала, где они соединяются. Это убедило ученых, что бугорки на копытах нынешних скакунов – это остатки пальцев, и раньше лошади имели их в количестве пять штук на каждом переднем копыте.