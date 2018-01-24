Учёные определили внутреннюю структуру активных галактических ядер

Учёные определили внутреннюю структуру активных галактических ядерВчера, 19:01
Учёные-астрофизики Санджаи Пауделю и Чандрейю Сенгупта из Университета Йонсей в Сеуле (Южная Корея) обнаружили удивительно похожую на Млечный Путь галактику в
В 1987 году ученые могли следить за гибелью сверхновой звезды. На протяжении трех десятков лет эксперты моделировали и изучали ядро этого явления.
Чёрные дыры способны влиять на преждевременное старение галактик. К таким любопытным выводам пришли астрофизики в ходе исследований.