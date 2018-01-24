Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные определили внутреннюю структуру активных галактических ядер

Учёные определили внутреннюю структуру активных галактических ядер

Вчера, 19:01
Специалисты из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе в США определили внутреннюю структуру активных галактических ядер. Они состоят из двух достаточно крупных концентрических компонентов, связанных с чёрными дырами, и меньших, благодаря которым может проявляться 50-процентная субмиллиметровая светимость.

Учёные определили внутреннюю структуру активных галактических ядер

 

Дэвид Вилнер со своей командой использовали миллиметровый телескоп ALMA, чтобы изучить галактику Arp 220, как отмечает VladTime. Она образовалась относительно недавно, по космическим меркам – всего 700 миллионов лет назад, когда столкнулись два скопления. Слияние галактик до сих пор происходит, и точно также сходятся их ядра, свет от которых дал возможность рассмотреть определённые детали внутренней структуры.

Эксперты отмечают, что ранее трудно было определить её в связи с очень большим расстоянием. Считалось, что основа ядра – это только сверхмассивные чёрные дыры, вес которых равен миллионам солнц.

Ирина Летинская
Новости по теме
Учёные нашли далёкого близнеца галактики Млечный путь
Учёные нашли далёкого близнеца галактики Млечный путь

Учёные-астрофизики Санджаи Пауделю и Чандрейю Сенгупта из Университета Йонсей в Сеуле (Южная Корея) обнаружили удивительно похожую на Млечный Путь галактику в

Ученые воссоздали структуру ядра сверхновой звезды
Ученые воссоздали структуру ядра сверхновой звезды

В 1987 году ученые могли следить за гибелью сверхновой звезды. На протяжении трех десятков лет эксперты моделировали и изучали ядро этого явления. 

Ученые: Черные дыры способны влиять на преждевременное старение галактик
Ученые: Черные дыры способны влиять на преждевременное старение галактик

Чёрные дыры способны влиять на преждевременное старение галактик. К таким любопытным выводам пришли астрофизики в ходе исследований.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости