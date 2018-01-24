Учёные определили внутреннюю структуру активных галактических ядер

Специалисты из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе в США определили внутреннюю структуру активных галактических ядер. Они состоят из двух достаточно крупных концентрических компонентов, связанных с чёрными дырами, и меньших, благодаря которым может проявляться 50-процентная субмиллиметровая светимость.

Дэвид Вилнер со своей командой использовали миллиметровый телескоп ALMA, чтобы изучить галактику Arp 220, как отмечает VladTime. Она образовалась относительно недавно, по космическим меркам – всего 700 миллионов лет назад, когда столкнулись два скопления. Слияние галактик до сих пор происходит, и точно также сходятся их ядра, свет от которых дал возможность рассмотреть определённые детали внутренней структуры.

Эксперты отмечают, что ранее трудно было определить её в связи с очень большим расстоянием. Считалось, что основа ядра – это только сверхмассивные чёрные дыры, вес которых равен миллионам солнц.

Ирина Летинская