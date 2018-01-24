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| | Учёные рассказали, почему у античные скульптур из Греции маленькие пенисы

Учёные рассказали, почему у античные скульптур из Греции маленькие пенисы

Вчера, 17:38
Ученые рассказали, отчего жители Древней Греции создавали скульптуры героев с маленькими пенисами. Оказалось, все дело в идеале мужского тела.

Учёные рассказали, почему у античные скульптур из Греции маленькие пенисы

 

Жители Древней Эллады фетишировали мужской торс. Часто богов или героев одевали в ткань, но показывали их абсолютно голыми. Тела античных деятелей являются идеальными, но за одним исключением - у них маленькие пенисы, если сравнивать со среднестатистическими размерами. Историки очень удивлены скромными габаритами в скульптурах древних богов, героев или императоров. Такие объемы не соответствуют величию изображаемых людей, считают они. Историки выяснили, что в Древней Греции имелись свое видения на счет этого момента.

Еще древний ученый Аристофан описал идеального мужчину – белая кожа, мощная грудь, широкие плечи, упругие ягодицы, аккуратный язык и миниатюрный пенис. Небольшой член являлся идеалом греческой мужской красоты. Дело в том, что большие половые органы у древних греков ассоциировались с варварами. Габаритные детородные органы считались признаком отсутствия ума, больше от животного, нежели о человека.
Никита Готский
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