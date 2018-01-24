Ученые рассказали о смертельном вреде лечения народными методами

Британские специалисты решили проанализировать, какую пользу может приносить лечение народными методами, однако оказалось, что результаты всего этого крайне неутешительны. Как оказалось, данные методики несут в себе серьезный вред и, более того, могут стать причиной летального исхода. Для этого ученые проанализировали более 49 случаев смертей по причине самолечения.

Исследователи пришли к выводу, что сочетание пищевых добавок на основе лекарственных трав и различных рецептурных препаратов может иметь смертельные последствия. Ученые считают, что такие вещества, как статины, способствующие снижению уровня холестерина, могут взаимодействовать с пищевыми добавками, созданными, например, на основе зверобоя. При этом стало известно, что народное средство либо отменит действие медицинского препарата, либо же усилить его до той степени, что возможна передозировка.

Помимо этого, ученые обнаружили, что противоопухолевые препараты прекращают действовать на определенных онкологических больных. Специалисты долгое время ломали себе голову, пытаясь наконец понять, почему же некоторые лекарства, которые прекрасно себя зарекомендовали, не помогают некоторым пациентам. Как оказалось, больные раком, без ведома врачей, принимали настойку женьшеня, который нейтрализовал действие препарата.

Данный пример, далеко не единственный, организм некоторых больных, попросту отказался принимать пересаженную почку из-за того, что те увлекались отваром из ромашки, а пациенты с вирусом иммунодефицита усиливали симптомы болезни после приема добавок из гинкго.

Николай Офицеров