Фирма из Германии испытала безопасную систему для защиты бронетехники

Производитель сообщает, что все имеющиеся виды активной защиты являются опасными для людей и техники, которая располагается рядом с защищенной техникой. Новая система Active Defence System стала первой в мире, прошедшей тестирование и показавшей, что является безопасной для окружающих. Инженеры из Германии сообщают, что обычные механизмы активной защиты уничтожают боеприпас на подлете к цели, но новинка может устранить угрозу в близости к объекту, что существенно сокращает риск косвенных потерь.
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