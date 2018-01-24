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| | Фирма из Германии испытала безопасную систему для защиты бронетехники

Фирма из Германии испытала безопасную систему для защиты бронетехники

Вчера, 16:52
В Германии испытали безопасный механизм активной защиты для бронетехники. Тестированием занималась компания Rheinmetall.

Фирма из Германии испытала безопасную систему для защиты бронетехники

 

Производитель сообщает, что все имеющиеся виды активной защиты являются опасными для людей и техники, которая располагается рядом с защищенной техникой. Новая система Active Defence System стала первой в мире, прошедшей тестирование и показавшей, что является безопасной для окружающих. Инженеры из Германии сообщают, что обычные механизмы активной защиты уничтожают боеприпас на подлете к цели, но новинка может устранить угрозу в близости к объекту, что существенно сокращает риск косвенных потерь.

 
По словам представителей фирмы, безопасность заключается не в нормальном функционировании системы, а в самой безопасности: можно ли ее применять как оператору, так и любому лицу, находящемуся поблизости. Стандарт по безопасности для электронных систем создан для определения механизмов безопасности общего вида. Его разрешается использовать в любой сфере промышленности, где требуются подобные системы.

Никита Готский
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