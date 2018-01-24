Фирма из Германии испытала безопасную систему для защиты бронетехники

В Германии испытали безопасный механизм активной защиты для бронетехники. Тестированием занималась компания Rheinmetall.

По словам представителей фирмы, безопасность заключается не в нормальном функционировании системы, а в самой безопасности: можно ли ее применять как оператору, так и любому лицу, находящемуся поблизости. Стандарт по безопасности для электронных систем создан для определения механизмов безопасности общего вида. Его разрешается использовать в любой сфере промышленности, где требуются подобные системы.

Никита Готский

Производитель сообщает, что все имеющиеся виды активной защиты являются опасными для людей и техники, которая располагается рядом с защищенной техникой. Новая система Active Defence System стала первой в мире, прошедшей тестирование и показавшей, что является безопасной для окружающих. Инженеры из Германии сообщают, что обычные механизмы активной защиты уничтожают боеприпас на подлете к цели, но новинка может устранить угрозу в близости к объекту, что существенно сокращает риск косвенных потерь.