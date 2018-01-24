Гуманоиды среди людей более 15 лет: Уфологи обнаружили заброшенный НЛО

Уфологи из Великобритании сделали сенсационное заявление, согласно их подсчетам, инопланетные гуманоиды живут на Земле более 15 лет. Об этом также говорит заброшенный НЛО, который был обнаружен на пляже в Южном Уэльсе.

В графстве Кармартеншир, который расположен в Южном Уэльс, уфологи обнаружили странное летающее устройство, которое внешне очень напоминало плоскую летающую тарелку пришельцев. Сообщается, что НЛО находился на пляже Берри-Порт и был сильно испорчен эрозией. Уфологи провели экспертизу и выяснили, что таинственная структура примерно в 90-х годах попала в воду и только сейчас появилась на береговой линии.

Светлана Славянская

Охотник за НЛО Алистер Корбетт был потрясен своей находкой, он утверждает, что гуманоиды с 90-х годов живут на Земле и искусно маскируются под людей. На данный момент, пляж является закрытой зоной, пока ученые будут выяснять происхождение неопознанного объекта.