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| | Гуманоиды среди людей более 15 лет: Уфологи обнаружили заброшенный НЛО

Гуманоиды среди людей более 15 лет: Уфологи обнаружили заброшенный НЛО

Вчера, 19:00
Уфологи из Великобритании сделали сенсационное заявление, согласно их подсчетам, инопланетные гуманоиды живут на Земле более 15 лет. Об этом также говорит заброшенный НЛО, который был обнаружен на пляже в Южном Уэльсе.

Гуманоиды среди людей более 15 лет: Уфологи обнаружили заброшенный НЛО

 

В графстве Кармартеншир, который расположен в Южном Уэльс, уфологи обнаружили странное летающее устройство, которое внешне очень напоминало плоскую летающую тарелку пришельцев. Сообщается, что НЛО находился на пляже Берри-Порт и был сильно испорчен эрозией. Уфологи провели экспертизу и выяснили, что таинственная структура примерно в 90-х годах попала в воду и только сейчас появилась на береговой линии.

Гуманоиды среди людей более 15 лет: Уфологи обнаружили заброшенный НЛО

 

Охотник за НЛО Алистер Корбетт был потрясен своей находкой, он утверждает, что гуманоиды с 90-х годов живут на Земле и искусно маскируются под людей. На данный момент, пляж является закрытой зоной, пока ученые будут выяснять происхождение неопознанного объекта.
Светлана Славянская
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