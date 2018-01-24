Физики впервые измерили силу Казимира

Физики смогли измерить силу Казимира меж двумя сферами. Данное взаимодействие происходит с парой проводников, находящихся на малой дистанции друг от друга.

Никита Готский

По квантовой механике, вакуум нельзя назвать полной пустотой, это смесь колебаний физических полей. Подобные процессы возникают по принципу Гейзенберга и происходят также и в вакууме. Вакуумные средние большинства полей равняются нулю, но это не мешает полям принимать положительные значения на незначительных временных промежутках.При приближении двух проводников флуктуации поля возможны лишь при длине волны. Со всех сторон вакуум заполняется модами колебаний, в итоге появляется сила, сближающая работу проводников. Именно об этом говорил ученый Хенрик Казимир в 1940 годах.Эксперты измерили силу Казимира. Они использовали атомный микроскоп, прикрепив к нему одну из сфер. Их метод позволяет проест такие работы для любых тел, благодаря чему можно оценить воздействие этой силы на действие микрофонов, и тому подобных устройств.