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| | Китай начал массовое редактирование ДНК людей

Китай начал массовое редактирование ДНК людей

Сегодня, 14:49
Во многих странах лишь с прошлого года начали проводиться исследования по изменению человеческой ДНК, а Китай, как выяснили журналисты, занимается подобными опытами уже в течение трёх лет, чему способствует довольно гибкое законодательство страны.

Китай начал массовое редактирование ДНК людей

 

Заметим, во многих странах официальным законодательством запрещается проведение каких-либо экспериментов с человеческой ДНК, однако, в Китае повсеместно в различных клиниках занимаются изучением редактирования человеческого генома, используя метод под названием CRISPR/Cas9. Специалисты заметили, что онкологические, как и ряд других заболеваний, вызываются изменениями в структуре ДНК человека. Медицинские эксперты стремятся исправить ДНК мутировавших клеток при заболевании, вернув их в исходное состояние.

В КНР законодательство позволяет проводить опыты с ДНК на добровольцах, подписавших соответствующее соглашение, что в значительной степени продвинуло китайскую медицину на многие годы вперёд по сравнению с другими странами.
Александр Вест
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