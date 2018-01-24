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| | Могилу воина возрастом 2,5 тысячи лет нашли в Казахстане

Могилу воина возрастом 2,5 тысячи лет нашли в Казахстане

Сегодня, 14:40
Во время очередных раскопок в Казахстане археологам удалось обнаружить захоронение, возраст которого составил примерно 2,5 тысячи лет. В захоронении эксперты обнаружили труп лошади и воина с оружием.

Могилу воина возрастом 2,5 тысячи лет нашли в Казахстане

 

Исследователями, представляющие Уральск, было обнаружено древнее захоронение воина и его скакуна. Находка была раскопана в западной части Казахстана, где специалисты занимались рядовыми запланированными раскопками. Эксперты утверждают, что в найденной могиле рядом с телом воина, похороненного более 2,5 тысяч лет назад, были обнаружены множественные наконечники для стрел, выполненные из бронзы, а также меч всадника. Кроме того, специалисты полагают, что по древним обычаям лошадь погибшего воина похоронили рядом со своим хозяином, так как кости скакуна были найдены в непосредственной близости с трупом мужчины.

Отметим, что помимо оружия возле трупа воина археологи также обнаружили и различные ювелирные украшения, которые в древние времена ложили в могилы, чтобы на том свете мертвецы смогли оплатить дорогу в загробный мир.
Александр Вест
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