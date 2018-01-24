МКС зафиксировал "золотой" НЛО

Камеры МКС засняли огромный НЛО золотого цвета. Ролик имеется на видеохостинге YouTube.

Выяснилось, что камеры МКС сняли кадры еще два года назад. В ролике можно увидеть замедленный пролет над планетой, но во время записи в нижнем углу появляется непонятное свечение объекта, который, согласно предварительным подсчетам, располагается в 200 км от Земли.

Никита Готский

Как утверждают уфологи, на видео запечатлен «золотой» НЛО, парящий над поверхностью Земли. Данное событие вызвало очередные споры касательно существования заговора в NASA.Спустя несколько мгновений кадры с НЛО были убраны из записи. Этот момент породил огромное количество версий, что NASA специально намеревается скрыть от широкой общественности факт того, что представители внеземных цивилизаций в действительности существуют. Британские издания сообщают, что ролик сняли летом 2016 года, но в Интернете его опубликовали только на днях.