МКС зафиксировал "золотой" НЛО

Как утверждают уфологи, на видео запечатлен «золотой» НЛО, парящий над поверхностью Земли. Данное событие вызвало очередные споры касательно существования заговора в NASA.
Спустя несколько мгновений кадры с НЛО были убраны из записи. Этот момент породил огромное количество версий, что NASA специально намеревается скрыть от широкой общественности факт того, что представители внеземных цивилизаций в действительности существуют. Британские издания сообщают, что ролик сняли летом 2016 года, но в Интернете его опубликовали только на днях.