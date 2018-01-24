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| | МКС зафиксировал "золотой" НЛО

МКС зафиксировал "золотой" НЛО

Сегодня, 14:36
Камеры МКС засняли огромный НЛО золотого цвета. Ролик имеется на видеохостинге YouTube.

МКС зафиксировал "золотой" НЛО

 

Как утверждают уфологи, на видео запечатлен «золотой» НЛО, парящий над поверхностью Земли. Данное событие вызвало очередные споры касательно существования заговора в NASA.

 
Выяснилось, что камеры МКС сняли кадры еще два года назад. В ролике можно увидеть замедленный пролет над планетой, но во время записи в нижнем углу появляется непонятное свечение объекта, который, согласно предварительным подсчетам, располагается в 200 км от Земли.

Спустя несколько мгновений кадры с НЛО были убраны из записи. Этот момент породил огромное количество версий, что NASA специально намеревается скрыть от широкой общественности факт того, что представители внеземных цивилизаций в действительности существуют. Британские издания сообщают, что ролик сняли летом 2016 года, но в Интернете его опубликовали только на днях.
Никита Готский
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