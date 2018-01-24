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| | В ЕКА рассказали, когда китайская космическая станция рухнет на Землю

В ЕКА рассказали, когда китайская космическая станция рухнет на Землю

Сегодня, 14:29
Сотрудники Европейской космической станции сообщили, когда следует ждать падения на Землю обломков китайской орбитальной космической станции. По их прогнозам, фрагменты «Тяньгун-1» войдут в плотные слои атмосферы с 15 марта по 15 апреля текущего года. Такое предположение озвучил глава ЕКА в Москве Рене Пишель.

В ЕКА рассказали, когда китайская космическая станция рухнет на Землю

 

Эксперт пояснил, что те детали станции, которые не сгорят в газовой оболочке планеты, упадут на территорию приблизительно между 43 градусом южной и 43 градусом северной широты. По словам представителей Европейского космического агентства, станцию уже никто не пилотирует. В связи с этим, контролировать ее падение на Землю невозможно.

Рене Пишель добавил, что представители Межагентского координационного комитета по космическому мусору договорились совместными усилиями отслеживать падение «Тяньгун-1». В этом примет участие госкорпорация «Роскосмос». Отмечается, что в ход пойдут комбинированные средства контроля космического пространства.
Дарья Светозарова
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