В ЕКА рассказали, когда китайская космическая станция рухнет на Землю

Сотрудники Европейской космической станции сообщили, когда следует ждать падения на Землю обломков китайской орбитальной космической станции. По их прогнозам, фрагменты «Тяньгун-1» войдут в плотные слои атмосферы с 15 марта по 15 апреля текущего года. Такое предположение озвучил глава ЕКА в Москве Рене Пишель.

Дарья Светозарова

Эксперт пояснил, что те детали станции, которые не сгорят в газовой оболочке планеты, упадут на территорию приблизительно между 43 градусом южной и 43 градусом северной широты. По словам представителей Европейского космического агентства, станцию уже никто не пилотирует. В связи с этим, контролировать ее падение на Землю невозможно.Рене Пишель добавил, что представители Межагентского координационного комитета по космическому мусору договорились совместными усилиями отслеживать падение «Тяньгун-1». В этом примет участие госкорпорация «Роскосмос». Отмечается, что в ход пойдут комбинированные средства контроля космического пространства.