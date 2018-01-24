Обнародована версия вероятного разрушения МКС

Обнародована гипотеза вероятного затопления МКС. Ее высказали в Ракетно-космической корпорации.

Никита Готский

При затоплении МКС на Землю упадут более 120 тонн обломков станции, не сгоревших в космосе, они рухнут в Тихий океан, в места, где обычно не ходят суда. МКС будет работать, как минимум, до 2024 года, ранее сообщалось, что срок эксплуатации повысят еще на 4 года, но переговоры результата не принесли.В 270 км от Земли располагается орбита станции 4-суточной кратности, попав куда, МКС, может опуститься до поверхности планеты за один месяц при помощи стандартного снижения. На высоте 198 км на предспусковой орбите начинается формирование станции, где ей придают завершающий импульс, после чего МКС входит в атмосферу.При затоплении станции ее обломки рухнут в Тихий океан и будут разбросаны на дистанцию в 6000 км. На высоте в 10 км от объекта отделятся батареи и радиаторы, а на 105 км модули, которые станут ломаться на куски на высоте 70 км.