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| | Возраст жертвы криминалисты определяют по плотности костей

Возраст жертвы криминалисты определяют по плотности костей

Сегодня, 03:30
Американские специалисты прибегли к совершенно новому способу определения возраста жертвы, который можно определить лишь по останкам костей человека. Ключевую роль в данном процессе играет плотность костного материала.

Возраст жертвы криминалисты определяют по плотности костей

 

Криминалисты, представляющие университет Северной Каролины, заявили о том, что большинство современных методов определения возраста, в котором умер человек, по его костным останкам определяется с помощью установления уровня изношенности костного материала. Однако, эксперты заметили, что в большинстве случаев данные методы не обладают высокой точностью в связи с тем, что зачастую на изношенность костей также влияет и образ жизни человека.

Анн Росс, возглавившая группу учёных из США, заметила, что в своём исследовании специалисты протестировали образцы костей более чем 40 усопших. Росс заявила, что показатель минерализации костного материала является стабильным показателем для определения возраста умершего человека, так как уровень минерализации постепенно уменьшается после полового созревания.
Александр Вест
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