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| | Спутники заметили возле МКС внушительных размеров НЛО

Спутники заметили возле МКС внушительных размеров НЛО

Сегодня, 14:10
На днях космические спутники зафиксировали возле МКС неопознанный летающий объект. Произошло это 19 января. НЛО был в зоне видимости спутников всего одну-две минуты, а затем пропал со всех радаров так же внезапно, как и появился. Расстояние от объекта до Международной космической станции составило 12 тысяч километров.

Спутники заметили возле МКС внушительных размеров НЛО

 

Уфологи тут же заявили, что данное явление – не что иное, как подготовка к вторжению инопланетных существ. Свои доводы они основали на заявлении британских экспертов, которые предупредили о вторжении пришельцев. По их словам, ожидать «гостей» с других планет следует уже в январе текущего года.

Конспирологи заметили на инопланетном судне несколько мощных прожекторов, из чего сделали вывод, что перед ними флагманский корабль звездного флота недружелюбных гуманоидов. Цель инопланетной флотилии - нападение и порабощение Земли.

Астрономы мнение своих оппонентов не разделяют. По их мнению, за инопланетный звездолет уфологи приняли обычный астероид. Ученые уточняют, что пояс астероидов скоро настолько приблизится к Земле, что подобные «НЛО» можно будет наблюдать едва ли не ежедневно.
Дарья Светозарова
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