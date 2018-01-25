Ученые рассказали об образовании осадков из серебряных облаков

Ученые в подробностях рассказали, как образуются осадки из облаков, обработанных специальным составом, который сделан из частиц серебра.

Пелагея Лебединская

Ученые с Вайоминского университета опубликовали результаты исследования искусственного вызывания дождя. Для этого в облаках распыляли на протяжении 30 минут частицы серебра, которые превращались в маленькие гранулы льда. Эксперты проследили за этапом кристаллизации льда и выпаданием его в виде снега. Для исследования геофизики воспользовались самолетом для распыления частиц серебра и радарами, которые зафиксировали осадки.Отметим, что исследователи огласили о намерении проведения дальнейших опытов, так как оценить эффект засева облаков серебром пока дается очень трудно.