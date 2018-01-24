Ученые обнаружили лучший метод для создания умных окон

Химики из американской лаборатории Лоуренса представили ряд новых термочувствительных стекол, обладающих особыми характеристики. Разработаны они были на основе перовскита. Их особой способностью является изменение цвета в зависимости от температурного режима. Помимо этого, они также способны производить электроэнергию.

Новая разработка группы американских химиков способна оказать существенную помощь в дальнейшем изготовлении фотоэлектрических типов окон, которые способны с гораздо большей эффективностью впитывать свет. Ученым удалось обнаружить, что минерал перовскит способен отыгрывать роль светочувствительного проводника.

Сделанные из соответствующего минерала окна на вид ничем не отличаются от обычных. Специалисты заявили, что уже вскоре представят первый прототип умного окна. Они обладают способностью смены своей прозрачности, вступая в реакцию с климатической ситуацией. В тоже время их электронные свойства остаются прежними.

Уже в недалеком будущем умные стекла можно будет использовать в строениях и транспортных средствах. Работа химиков над новым стеклом, однако, все еще будет продолжаться.

Николай Офицеров