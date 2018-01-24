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| | Ученые из Канады обнаружили останки червя возрастом 500 млн лет

Ученые из Канады обнаружили останки червя возрастом 500 млн лет

Вчера, 22:20
Ученые из Канады обнаружили на территории Британской Колумбии окаменелости, которые, как удалось установить в ходе исследования, принадлежат многощетинковому червю. Согласно предварительной оценке, существу уже, по меньшей мере, 500 миллионов лет.
 

Ученые из Канады обнаружили останки червя возрастом 500 млн лет

 

Ученые рассказали, что многощетинковые черви входят в число наиболее древних существ, которые когда-либо проживали на Земле. Специалисты не могут назвать точной даты, когда они появились на планете, однако исследования показывают, что последние следы их существования датируются еще 518 миллионами лет назад. Канадские ученые уже более четырех лет проводили поиски ранних форм в Британской Колумбии.
 
В ходе проведенных раскопок им удалось обнаружить прекрасно сохранившиеся образцы, которые позволили изучить строение головы многощетинкового червя. Исследования существа, которому, по меньшей мере, 500 миллионов лет показало, что эволюционный процесс червя не происходит из головы или же тела, ведь они покрыты щетинками. Вероятнее всего, изменения вида были вызваны каким-то другим органом червя.

Николай Офицеров
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