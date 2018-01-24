Ученые из Канады обнаружили останки червя возрастом 500 млн лет

Ученые из Канады обнаружили останки червя возрастом 500 млн летВчера, 22:20
Канадские ученые обнаружили новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые обитали на территории страны более 500 миллионов лет назад. Морское существо
Ученые изучили останки древнейшего в мире вида морских травоядных рептилий. Американские палеонтологи утверждают, что найденные окаменелости принадлежат
Палеонтологам удалось выяснить, как именно выглядели предки беспозвоночных. Ученые восстановили представление о внешнем виде кембрийского червя, у которого