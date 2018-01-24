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| | Врачи Китая редактируют ДНК больных раком

Врачи Китая редактируют ДНК больных раком

Вчера, 21:20
В Китае массово редактируют ДНК населения. Об этом сообщают западные СМИ.

Врачи Китая редактируют ДНК больных раком

 

По данным корреспондентов, клиники Поднебесной в течение последних трех лет благодаря законам страны проводят опыты по изменению генома людей методом CRISPR/Cas9. В других государствах подобные эксперименты запрещаются, а в России нельзя даже заниматься реализацией продуктов, созданных из ГМО.

Ученые считают, если изменить ошибки в ДНК раковых клеток, то можно сделать неумирающим и клетки смертными снова и так решить сложности онкологии. С недавнего времени точного редактирования ДНК не существовало. Ранее стало ясно, что у микробов имеется свой иммунитет, с помощью которого можно извлекать из ДНК нужные участки и заменят из иными, более необходимыми.

По теории, так можно вылечить не только рак, но и другие врожденные заболевания, но закон многих стран запрещает такие эксперименты. На территории Китая крупные больницы могут вести такие опыты с добровольцами, а с 2015 года таковых нашлось более восьми десятков.
Никита Готский
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