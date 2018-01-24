Ученые: Дешевые пластиковые игрушки вызывают рак у детей

Ученые из Великобритании предостерегают родителей от покупки дешевых пластиковых игрушек для своих малолетних детей. Дело в том, что недобросовестные производители бюджетные игрушки создают из некачественных материалом, которые провоцируют развитие онкологии.

Светлана Славянская

Пластиковые игрушки низкой ценовой категории наводят ужас на ученых. Согласно последним исследованиям, за последний год на 12 процентов увеличились случаи развитие онкологических заболеваний у детей, которые играли с игрушками из опасных материалов. Дело в том, что часто подобные игрушки производятся с использованием небезопасных материалов, в том числе пластических материалов, вызывающих рак.И если раньше большое количество таких игрушек было на стихийных рынках, то теперь мошенники используют сайты, такие как Amazon и eBay, для продажи своих некачественных товаров.