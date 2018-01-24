Ученые: Дешевые пластиковые игрушки вызывают рак у детей

Пластиковые игрушки низкой ценовой категории наводят ужас на ученых. Согласно последним исследованиям, за последний год на 12 процентов увеличились случаи развитие онкологических заболеваний у детей, которые играли с игрушками из опасных материалов. Дело в том, что часто подобные игрушки производятся с использованием небезопасных материалов, в том числе пластических материалов, вызывающих рак.
И если раньше большое количество таких игрушек было на стихийных рынках, то теперь мошенники используют сайты, такие как Amazon и eBay, для продажи своих некачественных товаров.