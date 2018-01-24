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| | Ученые: Дешевые пластиковые игрушки вызывают рак у детей

Ученые: Дешевые пластиковые игрушки вызывают рак у детей

Сегодня, 13:07
Ученые из Великобритании предостерегают родителей от покупки дешевых пластиковых игрушек для своих малолетних детей. Дело в том, что недобросовестные производители бюджетные игрушки создают из некачественных материалом, которые провоцируют развитие онкологии.

Ученые: Дешевые пластиковые игрушки вызывают рак у детей

 

Пластиковые игрушки низкой ценовой категории наводят ужас на ученых. Согласно последним исследованиям, за последний год на 12 процентов увеличились случаи развитие онкологических заболеваний у детей, которые играли с игрушками из опасных материалов. Дело в том, что часто подобные игрушки производятся с использованием небезопасных материалов, в том числе пластических материалов, вызывающих рак.

И если раньше большое количество таких игрушек было на стихийных рынках, то теперь мошенники используют сайты, такие как Amazon и eBay, для продажи своих некачественных товаров.
Светлана Славянская
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