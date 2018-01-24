Ученые нашли двойника Земли в пределах Солнечной системы

Астрономы сравнили океаны на Земле и Титане, спутнике Сатурна, и пришли к выводу, что они очень схожи. Ученые признали Титана двойником нашей планеты.

Виктория Озерова

Недавно ученым удалось заполучить самую детальную карту Титана. Это позволило астрономам выяснить все о расположении воды на спутнике Сатурна. Ученые обнаружили, что на космическом теле есть три крупных моря, которые поддерживают общий уровень воды, как это делают Тихий и Атлантический океаны на Земле. Специалистам удалось выяснить, что мелкие озера на Титане располагаются немного выше, что похоже на положение водоемов на нашей планете, также на поверхности спутнике есть реки. На Титане выпадают осадки, и происходит испарение влаги. На спутнике есть гравитация, которую обеспечивает Сатурн. Все это дало ученые основание утверждать, что Титан является двойником Земли.Исследования «двойника» будут продолжаться и далее. Астрономы намерены послать на спутник миссию, чтобы узнать, как распределяется вода на Титане.