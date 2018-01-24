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| | В Китае ученые нашли в янтаре древнее существо, возрастом более 100 млн лет

В Китае ученые нашли в янтаре древнее существо, возрастом более 100 млн лет

Сегодня, 13:03
Ученые из Китая обнаружили остатки морского существа, ранее не известного, которому более чем 100 млн лет.

 

Палеонтологи Китая вместе со своими европейскими и канадскими сотрудниками во время экспедиции, которая проходила в Северной Мьянме, обнаружили останки морского существа ранее не бывшим известным. Это останки ракообразного моллюска, который в длину составил около 13 мм, а возраст его - более 100 млн лет. Ракообразный моллюск выглядел в форме продолговатого овала, прикрытый с обеих сторон раковинами. Остатки эксперты нашли в застывшей смоле. Ранее ученые находили подобные виды моллюсков, но их возраст был не более 66 млн лет и размер в длину составлял 2 мм. Ученые утверждают, что обнаруженный ими экспонат относится скорей всего к меловой эпохе, ведь столь древний экземпляр обнаружили первый раз в жизни.

Отметим, что палеонтологов поразил размер моллюска, они считают находку большой неожиданностью, так как такие останки редко встречаются в застывшей смоле.
Пелагея Лебединская
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