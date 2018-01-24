В Китае ученые нашли в янтаре древнее существо, возрастом более 100 млн лет

Ученые из Китая обнаружили остатки морского существа, ранее не известного, которому более чем 100 млн лет.

Пелагея Лебединская

Палеонтологи Китая вместе со своими европейскими и канадскими сотрудниками во время экспедиции, которая проходила в Северной Мьянме, обнаружили останки морского существа ранее не бывшим известным. Это останки ракообразного моллюска, который в длину составил около 13 мм, а возраст его - более 100 млн лет. Ракообразный моллюск выглядел в форме продолговатого овала, прикрытый с обеих сторон раковинами. Остатки эксперты нашли в застывшей смоле. Ранее ученые находили подобные виды моллюсков, но их возраст был не более 66 млн лет и размер в длину составлял 2 мм. Ученые утверждают, что обнаруженный ими экспонат относится скорей всего к меловой эпохе, ведь столь древний экземпляр обнаружили первый раз в жизни.Отметим, что палеонтологов поразил размер моллюска, они считают находку большой неожиданностью, так как такие останки редко встречаются в застывшей смоле.