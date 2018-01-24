Google решил не выплачивать 30 млн долларов победителям «лунного конкурса»

Представители корпорации Google пришли к заключению, что никто из финалистов не получит призовых 30 миллионов долларов по итогам конкурса Google Lunar X Prize. Такое решение было принято после консультации организаторов с пятью командами, вышедшими в финал конкурса.

Дарья Светозарова

Выяснилось, что ни один из потенциальных победителей не сумел полностью подготовиться к выполнению главной задачи проекта – запуску исследовательского аппарата на Луну. Конкурс завершится уже через два месяца. Несмотря на данное обстоятельство, представители корпорации остались удовлетворены результатами проделанной работы. Конкурс помог создать сотни рабочих мест по всему миру. Сумма инвестиций в проекты, которые стартовали во время конкурса, достигла 300 миллионов долларов.«Лунный конкурс» стартовал еще в 2007 году. Поначалу он был рассчитан на семь лет. Однако участники четыре раза просили о его продлении. В результате в финал вышли команды из Израиля, Индии, США, Японии, а также международная команда Synergy Moon. Все они стали обладателями контрактов на космические услуги с ракетными компаниями. Из них только японская команда создала свой корабль. Японцы намеревались скооперироваться с участниками из Индии и использовать для миссии индийский посадочный модуль. Однако финансирование оказалось недостаточным.