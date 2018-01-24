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| | Учёные: Плохая экология ускоряет старение клеток человека

Учёные: Плохая экология ускоряет старение клеток человека

Сегодня, 12:48
Группа американских учёных доказала, что люди, которые росли в весьма загрязнённой экологической обстановке, подвержены более ускоренному старению клеток в их организме по сравнению с людьми, росшими в благоприятных экологических условиях.

Учёные: Плохая экология ускоряет старение клеток человека

 

Данный вывод сделали учёные, представляющие Колумбийский университет, расположенный в США в городе Нью-Йорк. Статья, раскрывающая зависимость темпа старения клеток в организме человека от окружающей экологической обстановки, была обнародована в именитом научном издании. Дэлян Тан, возглавивший группу учёных, заявил о том, что в первые годы жизни и во время рождения человека длина теломер в значительной степени влияет на вероятность возникновения различных заболеваний во взрослой жизни.

По словам учёных, теломерами являются особые концевые участки на хромосомах, которые находятся в каждой клетке человеческого организма в её ядре. Учёные сопоставили длину теломер детей, росших вблизи с ТЭС и детей, которые росли вдали от подобных предприятий, и выяснили, что теломеры первой группы детей значительно короче.
Александр Вест
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