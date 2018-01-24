Учёные: Чистый воздух навредит Земле

Чистый воздух только ухудшит положение Земли. Его очищение спровоцирует наводнения и засухи, считают ученые.

Никита Готский

По мнению международной группы ученых из стран Европы и Америки, очищение воздуха от загрязняющих элементов приведет к более страшным изменениям, таким как глобальные засухи и наводнения. Эксперты поняли это после того, как изучили ряд вариантов изменения климата, предусмотрев также исчезновение аэрозолей.Согласно материалам научной работы специалистов, загрязняющие вещества на Земле блокируют фрагменты радиации, исходящей от Солнца, которая поступает на Землю. Данный фактор только ухудшит парниковый эффект, атмосфера станет больше поглощать тепла, а ее температура в среднем поднимется на один градус.Аэрозоли играют некую роль оборонного рубеж, поглощающего солнечную радиацию. Потеряв такой "щит", Земля станет нагреваться намного быстрее и это приведет к наводнениям и засухам.