Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные: Чистый воздух навредит Земле

Учёные: Чистый воздух навредит Земле

Сегодня, 11:23
Чистый воздух только ухудшит положение Земли. Его очищение спровоцирует наводнения и засухи, считают ученые.

Учёные: Чистый воздух навредит Земле

 

По мнению международной группы ученых из стран Европы и Америки, очищение воздуха от загрязняющих элементов приведет к более страшным изменениям, таким как глобальные засухи и наводнения. Эксперты поняли это после того, как изучили ряд вариантов изменения климата, предусмотрев также исчезновение аэрозолей.

Согласно материалам научной работы специалистов, загрязняющие вещества на Земле блокируют фрагменты радиации, исходящей от Солнца, которая поступает на Землю. Данный фактор только ухудшит парниковый эффект, атмосфера станет больше поглощать тепла, а ее температура в среднем поднимется на один градус.

Аэрозоли играют некую роль оборонного рубеж, поглощающего солнечную радиацию. Потеряв такой "щит", Земля станет нагреваться намного быстрее и это приведет к наводнениям и засухам.
Никита Готский
Новости по теме
Астрономы: Исчезновение Луны приведет к гибели людей на Земле
Астрономы: Исчезновение Луны приведет к гибели людей на Земле

Вероятный взрыв Луны может привести к гибели человечества. Об этом сообщают американские ученые.

Ученые сообщили о «точке невозврата» для климата Земли
Ученые сообщили о «точке невозврата» для климата Земли

Ученые сообщили о «точке невозврата» для климата Земли. К началу следующего столетия температура воздуха на нашей планете повысится более, чем на два градуса.

Ученые научили искусственные растения превращать парниковый газ в чистый воздух
Ученые научили искусственные растения превращать парниковый газ в чистый воздух

Ученые из Флориды научили искусственные растения превращать парниковый газ в чистый воздух. Таким образом, им удалось инициировать процесс фотосинтеза в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости