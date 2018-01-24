Россия готовится к войне с пришельцами

Возможное вторжение инопланетян жителей Российской Федерации вовсе не пугает, ведь они готовы грудью защищать родные земли, защищая ее от инопланетных захватчиков. Информация появилась в недавно опубликованном отечественной прессой онлайн-опросе.

У частие в нем приняли более двух тысяч человек. Большая часть из них заявила, что намерена сражаться с пришельцами всеми возможными способами. Таковых добровольцев на инопланетные войны набралось более 66 процентов. 17 процентов респондентов признается в том, что в случае, если на Землю нападают другие виды гуманоидов, то они постараются спрятаться как можно надежнее, дабы переждать боевые действия в более тихой обстановке.

Столько же людей намерены сдать на милость более развитой цивилизации, ведь борьба с ними лишена всякого смысла, поэтому лучше быстро все закончить без лишних человеческих жертв. Информация, связанная со скорой атакой инопланетян на Землю, регулярно публикуется на просторах сети уфологами и прочими представителями околонаучных дисциплин.

Буквально недавно они сообщили о том, что к планете уже сейчас приближается три огромных НЛО. Несмотря на то, что объекты неопознанные уфологи уже рассказывают о их враждебности.

Николай Офицеров