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| | Россия готовится к войне с пришельцами

Россия готовится к войне с пришельцами

Сегодня, 10:50
Возможное вторжение инопланетян жителей Российской Федерации вовсе не пугает, ведь они готовы грудью защищать родные земли, защищая ее от инопланетных захватчиков. Информация появилась в недавно опубликованном отечественной прессой онлайн-опросе.
 

Россия готовится к войне с пришельцами

 

Участие в нем приняли более двух тысяч человек. Большая часть из них заявила, что намерена сражаться с пришельцами всеми возможными способами. Таковых добровольцев на инопланетные войны набралось более 66 процентов. 17 процентов респондентов признается в том, что в случае, если на Землю нападают другие виды гуманоидов, то они постараются спрятаться как можно надежнее, дабы переждать боевые действия в более тихой обстановке.
 
Столько же людей намерены сдать на милость более развитой цивилизации, ведь борьба с ними лишена всякого смысла, поэтому лучше быстро все закончить без лишних человеческих жертв. Информация, связанная со скорой атакой инопланетян на Землю, регулярно публикуется на просторах сети уфологами и прочими представителями околонаучных дисциплин.
 
Буквально недавно они сообщили о том, что к планете уже сейчас приближается три огромных НЛО. Несмотря на то, что объекты неопознанные уфологи уже рассказывают о их враждебности.

Николай Офицеров
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