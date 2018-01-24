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| | Жители Подмосковья удивились трём солнцам на небосводе

Жители Подмосковья удивились трём солнцам на небосводе

Сегодня, 12:13
Удивлённые жители Подмосковья, которые стали очевидцами появления сразу трёх небесных светил над головой, стали делиться полученными снимками в социальных сетях. Кроме трёх солнц в небе над Подмосковьем также были замечены яркие столбы света.

Жители Подмосковья удивились трём солнцам на небосводе

 

Жители сразу нескольких городов, расположенных в Московской области, стали свидетелем довольно необычного явления, когда на небосводе из-за оптической иллюзии показались сразу три солнца. Некоторые жители Подмосковья в социальных сетях рассказали о том, что в утреннем небе сегодня они заметили странные яркие столбы света, которые некоторые поклонники теорий заговоров стали трактовать как предзнаменования перед скорой гибелью человечества. Однако, эксперты поспешили развеять все спорные предположения скептиков.

Оказалось, что в небе над многими городами Подмосковья жители наблюдали атмосферный феномен под названием гало, возникающий при полном штиле в тот момент, когда солнце садиться или только поднимается на небосвод.
Александр Вест
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