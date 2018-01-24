Ученые из России создали алгоритм для создания новых антибиотиков

Напомним, что только в США в 2016 году было зафиксировано огромное количество смертей среди больных, заразившихся новым вирусом, который не реагировал ни на один антибиотик.
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Научные работники института Сколкова и МГУ создали компьютерную программу, при помощи которой искусственный интеллект способен определять лекарственные