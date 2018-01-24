Ученые из России создали алгоритм для создания новых антибиотиков

Ученые создали новую компьютерную программу, которая ускорит разработку новых антибиотиков. Эта методика стала плодом сотрудничества экспертов из России и США.

Ученые-фармацевты разработали новую компьютерную программу, которая сможет проводить постоянный поиск биологически активных компонентов. В основу программы вошла схема алгоритма VarQuest. С помощью этой технологии в дальнейшем лекарственные препараты не будут пропадать, а будут постоянно обновляться. Также будут разрабатываться новые антибиотики, которые смогут лечить многие вирусные заболевания и уничтожать энтеробактерии.

Пелагея Лебединская

Напомним, что только в США в 2016 году было зафиксировано огромное количество смертей среди больных, заразившихся новым вирусом, который не реагировал ни на один антибиотик.